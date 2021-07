Jak dopadne reforma důchodů? Ekonomům se návrhy Maláčové nelíbí

Lidé, kterým se blíží odchod do důchodu, často přemýšlí, kolik peněz budou pobírat v penzi. Pomůže jim s tím speciální aplikace, která po zadání základních údajů odhadne přibližnou výši starobního důchodu. V mnoha případech se ale jedná o mnohonásobně nižší částku, než na jakou jsou zatím zvyklí.

I když je aplikace ještě ve zkušebním režimu, už teď může budoucím důchodcům pomoci odhadnout přibližnou výši jejich starobního důchodu. Na portálu České správy sociálního zabezpečení mohou lidé zjistit, kolik mají odpracováno let a kdy budou moci odejít na zasloužený odpočinek. Přihlášení do systému je pak velmi jednoduché, stačí zadat elektronickou identitu nebo datovou schránku. Následně lidé vyplní několik základních údajů, po nichž se ukáže požadovaný výsledek.

Výše důchodu se může ještě změnit

O tom, že předpokládaná částka může zaskočit nejednoho žadatele, se toho napsalo už hodně. Podle mluvčí České správy sociálního zabezpeční Jitky Drmolové se ale výše důchodu může časem ještě změnit. „S ohledem na právní úpravu důchodového pojištění lze nicménjě ve většině případů garantovat, že tato odhadovaná výše starobního důchodu bude minimální hodnotou, kterou bude pojištěnec v budoucnu pobírat," řekla Drmolová.

Jana Brodani, která je výkonnou ředitelkou Asociace pro kapitálový trh České republiky, má ale k otázce penzí mnohem pragmatičetější postoj. Jak uvedla pro Seznam Zprávy, mnoho lidí se bude muset ve stáří spokojit s velmi nízkým důchodem, přičemž ženy mohou být dokonce ohroženy chudobou. „Je třeba vzít část odpovědnosti do svých rukou a odkládat si peníze bokem," myslí si Brodani. Podle jejích slov je totiž veřejným tajemstvím, že na státní penzi se lidé úplně spoléhat nemohou.

Není proto divu, že lidé bedlivě sledují návrh ČSSD, který se týká úprav důchodového systému. Jak na Twitteru uvedla ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně sociálních demokratů Jana Maláčová, vláda k němu nedávno dala neutrální stanovisko. Kabinet tak posuzoval trojici důchodových novel, v nichž se jedná o zavedení desetitisícové minimální penze, bonus 500 korun za vychované dítě a dřívější odchod do důchodu u náročných profesí. Pro novely, které původně předložila Maláčová, ale v koalici zatím nepadla shoda.

O všech změnách, které ministryně navrhuje, bude ještě rozhodovat Sněmovna. Protože ale do voleb zbývají necelé tři měsíce, není zdaleka jisté, jestli se změny vůbec stihnou projednat. Přesto se Jana Maláčová nevzdává naděje, že by ČSSD mohla do října navrhované úpravy prosadit.

Ekonomům se reforma nelíbí

Odborníci z návrhů Maláčové zatím dvakrát nadšení nejsou. Podle nich trojice předloh nepředstavuje reformu, spíše jen mění parametry nynějšího systému. Nejedná se totiž o úpravdu spoření na stáří. Některým kritikům v nových normách chybí i spravedlnost. Ekonomové zase poukazují na to, že výdaje na penze by mohly penzijní systém bez zajistění dostatečných příjmů ještě zhoršit.

Nově navrhované zákony počítají s tím, že by se zkrátila doba placení důchodového pojištění o deset let ze 35 na 25 let. Současný penzijní systém by se také měl rozdělit na dva pilíře. Z nultého solidárního pilíře by lidé dostávali stejnou minimální penzi ve výši 28 % celostátní průměrné mzdy, což by aktuálně činilo asi 10 tisíc korun. Pevný díl penze, na který mají nárok všichni, pak činí 3550 kroun. Z prvního pilíře by se dále pobírala zásluhová část důchodu podle výše odvodů a odpracovaných let.

Počítá se také s tím, že osoby samostatně výdělečně činné by měly odvádět pojistné ze 75 % zisku místo dosavadních 50 procent. Základní důchod by se valorizoval podle růstu průměrné mzdy, zásluhová část na základě růstu cen. Plánované změny by začaly platit od roku 2023 a o rok později by se zavedl další bonus 500 korun za vychované dítě. Ten by se připočítal k zásluhové části a valorizoval pravidelně o inflaci. Od roku 2025 by lidé, kteří měli náročnou profesi, mohli do důchodu odejít dříve, a to o rok za každých deset let práce. Pokud by navrhované změny neprošly, Jana Maláčová hrozí privatizací nebo krácením důchodů.

