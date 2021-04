Registrace očkování covid 65+: Hlásit se mohou zítra i další chronicky nemocní

Do 15. května se probíhá registrace očkování covid 65+ pomocí speciálních kódů. Nově se však mohou hlásit třeba lidé trpící bludy, schizofrenici či autisté. Možnost nechat se očkovat dostanou také lidé s oslabenou imunitou, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Od 14. dubna se mohou hlásit i osoby starší 65 let věku.

Dosud se k očkování registrovat nemohli, nyní už můžou. Kdo? Lidé pod sedmdesát. Od zítra totiž začíná registrace očkování covid 65+. Jedná se ale i o další chronicky nemocné pacienty, kteří se mohou také registrovat. Jde o osoby s genetickými onemocněními nebo poruchami vývoje intelektu, kteří zkrátka nezvládají dodržovat protipandemická opatření a tím se ohrožují.

Do skupiny, která se může registrovat, spadají například i lidé trpící bludy, schizofrenici, autisté či lidé s oslabenou imunitou. Už od 24. března se mohli hlásit na očkovaní někteří chronicky nemocní, a to na očkovacím místě prostřednictvím Centrálního rezervačního systému s použitím unikátního kódu. Ten získali od svého ambulantního specialisty nebo od specializovaného pracoviště.

Kód je platný do 30. dubna, posléze je nutné zažádat o nový

I nadále mohou chronici využít očkování u svých praktických lékařů a ve vybraných centrech vysoce specializované péče. Přidělený kód je platný do 30. dubna. Pak je nutné zažádat o nový.

Řada lidí si stěžuje, že systém s kódy je složitý. Bez nich to však nejde. „Na očkovacím místě dokládají svůj zdravotní stav lékařskou zprávou. Bez této zprávy nebude pacientovi vakcinace v očkovacím místě umožněna,“ informuje ministerstvo zdravotnictví.

Od 14. dubna bude systém otevřen i lidem nad 65 let

K očkování se mohli hlásit také lidé nad 70 let a dále zdravotníci, pracovníci sociálních služeb a lidé z integrovaného záchranného systému. Od 14. dubna bude systém otevřen i lidem od 65 do 69 let. Podle nového ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) je lidí v tomto věkovém rozmezí zhruba 670 tisíc.

„Od 7. dubna se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách. Pracovníci se registrují pomocí speciálního kódu, který obdrží od poskytovatele sociálních služeb. Zároveň dostanou i potvrzení o zaměstnání, které budou při samotném očkování předkládat,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví další informace k očkování.