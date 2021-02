Reinders naznačil nevěru manželky, Mašlíková mu to drsně vrátila

„Snažil jsem se udělat maximum pro to, abychom rodinu udrželi, ale našeptávači, kteří se snažili využít situace, začali do našeho vztahu vstupovat čím dál tím více. To znamená, že je mezi námi definitivní konec. Pro mě je aktuálně prioritou Andreásek, aby ho to co nejméně zasáhlo,“ tvrdil Reinders Expresu a Hanku tak zřejmě rozběsnil.

Dle jeho slov to vypadá, že si moderátorka s někým dopisovala. „Hanka je bohužel občas až příliš důvěřivá a asi uvěřila sladkým řečem našeptávačů,“ dodal André tajemně.