Scénárista René Decastelo: Dceru své nové partnerky protlačil do seriálu ZOO

Zdroj: Profimedia

Je to už rok, kdy manželé Eva a René Decastelo oznámili, že je jejich třináctiletému manželství konec. Protože patřili k nejstabilnějším párům českého showbyznysu, byl to pro mnohé šok. René nakonec uvedl věci na pravou míru a objasnil, proč jejich vztah skončil. Nyní už oba mají nové partnery, kterými se netají a opět si užívají lásku plnými doušky.

Když před rokem vyšel najevo nový vztah scénáristy Reného Decastela s ragbistkou Evou Korniovou Jung všichni si mysleli, že spisovatel svou manželku Evu Decastelo podvádí. Jaké pak bylo překvapení, když manželé oznámili, že jim to neklape už delší dobu a domluvili se na rozchodu.

Eva Decastelo se po pár měsících začala objevovat po boku fotografa Tomáše Třeštíka, který má za sebou rozvod se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou. René už konečně také nemusel skrývat svou novou Evu a vše mohlo být zalito sluncem. Kdyby ale nebylo sociálních sítí…

Tam se na Reného sesypala ledová sprška výčitek a nadávek od Eviných fanoušků, kteří Reného vinili z toho, že opustil ženu se dvěma dětmi kvůli jiné.

"Poznali jsme se až ve chvíli, kdy to na obou stranách, u Reného i u mě, bylo vyřešené,“ prozradila nová Reného partnerka Eva pro eXtra.cz. Ta se se scénáristou seznámila skrze své děti, které navštěvují stejné kroužky jako děti Evy a Reného. Děti se tedy mají rády a rodičům tím pádem odpadly problémy s budoucím seznamováním.

René se byl nucen vyjádřit k rozvodu na sociální sítě

René hejty na sebe a svou novou milou těžce nesl. Chvíli mlčel a čekal, že se vše zlé přežene, a když se stále nic nedělo a on byl přede všemi za toho špatného, rozhodl se svou verzi říci veřejně i on.

"Před pár týdny jsme s manželkou oznámili veřejně rozchod, protože nás někdo zradil a vyprávěl, co si měl nechat pro sebe. Byl to vlastně trochu zázrak, že se nám tak dlouho dařilo utajit, že náš vztah skončil. A to je to podstatné: Dlouho! Nebyl to ani z jedné strany úprk do náruče někoho jiného, ani jeden z nás není šokovaný nebo zoufalý. Prostě jsme si přiznali, že už hodně dlouhý čas žijeme jen vedle sebe a ne spolu, že nejsme šťastní. Ze spousty různých důvodů, do kterých nikomu kromě nás nic není. Tak jsme se domluvili, že budeme fungovat spolu jen pro naše děti. Nic víc, nic míň. Každý, kdo mě zná (včetně expartnerek) potvrdí, že děti jsou pro mě na prvním místě. I proto se nemusím obhajovat před výkřiky z davu, že jsem někoho opustil," stejně se nakonec René na svém Instagramu obhajoval.

To potvrdila i sama Eva Decastelo, která dala pod status do komentářů velké srdíčko. Tím dala najevo, že se žádné drama nekoná a ona i René jsou v rozchodu za jedno. Dokonce i obě Evy se vzájemně respektují a chtějí, aby byly jejich životy ve vzájemné harmonii.

Energická ragbistka navíc nemá na nějaké malichernosti ani čas, je totiž nejen vytíženou sportovkyní, ale také čtyřnásobnou maminkou. Pár navíc tvrdí, že nemá zájem být středem pozornosti, ale v podstatě se chovají tak, jako by šli popularitě naproti a snaží se do showbyznysu nacpat i své děti.

Dcera jeho nové přítelkyně hraje v seriálu ZOO

Je více než jasné, díky komu dostala dcera Korniové Rozálie roli v seriálu ZOO. René jako přední scénárista Primy jistě nemá problém upravit děj, aby získal prostor pro roli pro své známé. No, a když se navíc jedná o dceru své milé, pak je více než jasné, že se nejedná o žádný epizodní štěk.

Smůla to je pro jeho bývalou, Evu Decastelo, která se tímto způsobem dostala do primácké Slunečné. Tam jí také dělal scénáristu a režiséra manžel René. Nyní se ale bude muset úspěšná moderátorka spolehnout na svůj talent, protože už ji protekčně žádné role nejspíš nečeká. Decastelo se totiž evidentně zaměřil na rodinu novou.

Loni vzal svou partnerku na Krétu, kde se fotili v objetí a dávali vše na sociální sítě. Letos už to bude nejspíš poklidnější, přece jen, už to nejsou žádní čerstvě zamilovaní puberťáci.

Jediné, s čím má nejspíš René problém, je nový přítel Evy, fotograf Tomáš Třeštík, teda spíše jeho fotky. Pod jednu odhalenější fotku Evy napsal, že se spolužáci dětí budou smát, že se jejich matka fotí nahá. A fotografie opravdu po pár hodinách zmizela ze sítí.

„Tak děkujeme! Děti v pubertě a jejich spolužáci ocení matčinu polonahou fotku, a hlavně ty ‚zábavné‘ komentáře obdivovatelů z milosti, které zase vyvolá,“ napsal k fotce.

Je ale s podivem, od kdy mu nahé fotky své bývalky vadí. Vždyť už za vztahu s ním nafotila fotky pro Playboy a její sociální sítě jsou odhalených fotek plné. No a o Evině porno minulosti škoda mluvit. Kdy se tedy z Reného stal puritán, opravdu netušíme.