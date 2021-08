Respirátory v obchodech: Jejich odložení by mohlo přijít velmi brzy

Ochrana dýchacích cest je jednou z nejlepších prevencí přenosu onemocnění covid-19. Nošení roušek a posléze i respirátorů ve vnitřních prostorách a MHD je s několika přestávkami v Česku povinné již více než rok. Jak to ale vypadá, lidé by se mohli brzy dočkat jejich odložení .

Když vláda v březnu loňského roku zavedla povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách a MHD, nikdo zřejmě netušil, že se z na první pohled přechodného opatření stane jakési pravidlo. Když se pak v létě 2020 epidemická situace vyvíjela příznivě, lidé mohli ochranu dýchacích cest na několik málo měsíců odložit a zdálo se, že se život pomalu vrací do normálu. V září pak přišla studená sprcha v podobě druhé vlny covidu-19. A bez roušky se lidé prakticky nikam nedostali.

Příchod respirátorů

I přes nejrůznější opatření však čísla nakažených neklesala, a proto se vláda rozhodla přistoupit k respirátorům, které jsou mnohem účinnější než roušky. A situace se výrazně zlepšila. Povinnost chránit se respirátorem však přetrvává a lidé se ptají, kdy budou moci pomůcku, jež se stala součástí každodenního života, konečně odložit.

Jistá naděje svitla před pár dny, kdy Nejvyšší správní soud opatření týkající se roušek a respirátorů zrušil, neboť podle něj ministerstvo zdravotnictví dostatečně nevysvětlilo vymahatelnost tohoto nařízení. Soud poskytl úřadu tři dny na úpravu vysvětlení, čemuž nakonec ministerstvo vyhovělo a respirátory obhájilo. Konec respirátorů by přesto mohl přijít velmi brzy.

Nejdříve v září

Jak uvedl ve vysílání CNN Prima News ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, povinnost chránit se respirátorem by mohla být zrušena v září. Záleží však na tom, zda se proočkovanost ukáže jako spolehlivá ochrana před koronavirem. „Je to otázka, kterou nikdo stoprocentně nedokáže zodpovědět, ale myslím si, že bychom měli počkat do září. Budeme vycházet i ze zkušeností z loňského roku, kdy se v této době lámal chleba a my jsme viděli, jak se situace mění,” nechal se slyšet Vojtěch.

„Pokud se ukáže, že proočkovanost chrání populaci před razantním nástupem nákazy, pak se budeme bavit i o zrušení tohoto opatření,” dodal ještě ministr zdravotnictví a lidem tak dal určitou naději. Prozatím však povinné nošení respirátorů považuje za zásadní protiepidemické opatření. Lze velmi dobře očekávat, že pokud by ke zrušení respirátorů nakonec přece jen došlo, lidé by se bez ochranných pomůcek neobešli. Respirátory by s největší pravděpodobností nahradily roušky.

#youtube|-IBmaKTUcsY|11s#