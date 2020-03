Rhonda Fleming: Nejobletovanější hvězda Hollywoodu lásku nenašla!

Před kamerou měla stále víc práce, což ji odvádělo od manžela a malého syna. Nakonec Tomovi došla trpělivost a v roce 1948 požádal o rozvod. V 50. letech natáčela několik filmů ročně. Do smrti nezapomene na western Zrzka a kovboj, při jehož natáčení málem zahynula. Režisér trval na tom, že musí sedět na vzpínajícím se koni. Zvíře ale přepadlo na záda a nezkušenou jezdkyni zavalilo. „Byla jsem silně otřesená, ani nevím, jak jsem ten film dotočila," líčila. S nástupem barevného filmu její sláva ještě stoupla. Oslňovala zrzavou kšticí a také velmi fotogenickým obličejem. Slavná historka vypráví, že jeden z kameramanů se ji v žertu snažil zabrat z takového úhlu, aby jí to neslušelo, ale přes veškerou snahu se mu to nepovedlo. To byl svým způsobem unikát, protože každá filmová diva měla skryté nedostatky, které jen uměla dokonale maskovat.