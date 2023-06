Největší skandály Richarda Krajča: Válka s Wohnouty i potupný odchod z jeviště

Zdroj: Profimedia

Richard Krajčo se snaží tvářit, že je nejpozitivnějším umělcem u nás, že si ze sebe umí udělat legraci a v neposlední řadě, že miluje své fanoušky, pro které by se rozdal. Ne vždy tomu ale tak je a s hudebníkem se pojí nejeden skandál, který stojí za připomenutí.

Ze sociálních sítí by se mohlo zdát, že Richard Krajčo je tím nejméně konfliktním a stále vysmátým mužem, který si umí udělat legraci ze sebe i své manželky. Své fanoušky miluje a každoročně pro ně pořádá vyhlášené letní Kryštof kempy.

Ty sice jeho posluchači milují a hojně navštěvují, ale mnozí kolegové z hudební branže se tomuto počinu a samotnému zpěvákovi smějí. Nejvíce na nože s ním byl v roce 2016 frontman kapely Wohnout Matěj Homola, který se z legrace vyfotil na Majálesu s knihou s parodickým přebalem Můj kemp a fotkou Richarda Krajča s knírkem. Následně ho napodobili i další kolegové z branže.

To ale Krajčo neunesl a začal boj na sociálních sítích.

„Asi je „kamarádům“ z branže líto, že se na „náš Kemp“ nedostanou, když jste skoupili všech 50 tisíc lístků za jeden den,“ napsal si Krajčo na svůj Facebook.

Homola se Krajčovi vysmál směšnou fotkou, ten to neustál

Na čež okamžitě Homola zareagoval. „Riči, my ale nejsme kamarádi! To je důležité si uvědomit. Hodit to na závist, to chtělo asi velkou porci fantazie. Máš bod za snahu.“

To ale není vše, Richard je známý i svými výstupy arogance, kdy nebral v potaz to, že si na jeho vystoupení koupili diváci lístek a vzhledem k tomu, že ho někteří kvůli jeho pozérství vypískali, neudržel emoce na uzdě, odešel z pódia a vystoupení nedokončil. Navíc se pak trapně vymlouval na sociálních sítích na problémy s prostorem.

„Tohle je omluva všem, kteří dnes přišli do Dolního Benešova, kde jsme museli představení po půlhodině přerušit, protože jste od desáté do pětadvacáté řady prostě neslyšeli. Bohužel jsme došli k závěru, že je hra v sále nehratelná a ztrácí to, co ji dělá tolik let výjimečnou. Nelze ji 2,5 hodiny jen a jen křičet a řvát,“ napsal si na Facebook.

S Národním divadlem se loučil s kohoutem na hlavě

Ani s Národním divadlem se Richard nerozloučil důstojně. Na poslední představení Figarovy svatby si nechal na hlavě udělat obřího kohouta. Někdo tento jeho exces přijal s úsměvem, ale u jiných tím způsobil pořádné pozdvižení.

Stejné to bylo i v roce 2001, kdy Kryštof zpíval na předávání Slavíků s pusou zalepenou páskou, aby upozornil na směšnost zpěvu na playback na televizních obrazovkách. Nova to tenkrát vzala osobně a zpěvák si tam pak dlouhá léta nezabrnkal.

Krajčo je občas konfliktní a obecně se to o něm ví. Za zmínku stojí i hádka s členy kapely Chinaski a Divokej Bill, spor s Tomášem Klusem či nenávist k Janu Saudkovi, se kterým si nemůže přijít na jméno. Nejlepší kamarád není ani s Leošem Marešem, jemuž dokonce složil písničku a na hádku s Markem Ztraceným po předávání Cen Anděl se také vzpomínalo ještě léta.