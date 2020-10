Pattinson v chomoutu? Představitel Batmana si chce krásnou modelku vzít

Kromě Suki chválí Roberta i jeho spolupracovníci. „Robert Pattinson byl skoro na každém setkání zdrženlivý a okouzlující, tajemný. Když jsem ho koutkem oka pozorovala, byla jsem čím dál neklidnější. Samozřejmě, že jsem o něm věděla už předtím,“ vyprávěla o něm režisérka snímku High Life Claire Denis pro Kinobox.

„Jako miliony ostatních návštěvníků kina jsem viděla všech pět dílů Stmívání, kde hraje upíra. Ale v sérii mě nejvíc fascinovala dvojice, kterou tvořili spolu s Kristen Stewart. Vzpomínám si zejména na jednu scénu, kdy mu Kristen Stewart říká, že přijímá, že je upír. A on odpovídá: „Ne, nemůžu… Nechci ti ublížit,“ vzpomínala. Nakonec ho do svého filmu obsadila do hlavní role.