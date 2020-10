Sex, drogy a obchod s bílým masem: Pornokrál Rosenberg má divokou minulost

„Potkal jsem tam herce, zpěváky, hudebníky, politiky, modelky i sportovce,“ tvrdil, ale nikdy nejmenoval. Robert Rosenberg se vyučil automechanikem, ale věnoval se tomu jen dva měsíce. Pak přišlo na řadu porno. Robert byl sexem posedlý, a tak to pro něj bylo to pravé.

K ženám má úctu a o pornu mluví velmi vznešeně. „Je to umění! Prostě je to umění jako každé jiné! Já nechápu, proč si ho nikdo neváží. Já bych měl bejt ceněnej! A váženej! Kdo dokázal to, co jsem dokázal já?!“ tázal se sám sebe dle Reflexu.