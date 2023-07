Zvýšení rodičovského příspěvku: O kolik si rodiny s dětmi polepší?

Zdroj: Profimedia

Od 1. ledna příštího roku by měl být navýšen rodičovský příspěvek, zároveň se ale zkrátí jeho doba čerpání ze čtyř na tři roky. O výsledku středečního jednání koaličního kabinetu informoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet také schválil návrh, aby náhradní výživné stát mohl dětem neplatičů místo nejvýš dvou let vyplácet až čtyři roky.

Novelu ohledně rodičovského příspěvku nyní posoudí sněmovna. Podle premiéra Petra Fialy byl výsledek diskuse kompromisem mezi stranami koalice.

Piráti například navrhovali, aby rodiny letos narozených dětí dostaly navíc třicet tisíc korun a rodiny dětí narozených minulý rok deset tisíc korun. Jurečka šel ve středu na zasedání vlády s návrhem na navýšení o třicet tisíc korun pro rodiny dětí narozených v druhé polovině roku letošního.

Z dřívějšího vyjádření Jurečky vyplývá, že by se mohly celkové příspěvky zvednout z tří set tisíc o padesát tisíc korun u jednoho dítěte, u dvojčat ze 450 tisíc korun o 75 tisíc korun. Maximální doba čerpání rodičovského příspěvku se má zkrátit ze čtyř na tři roky s tím, že rodiče budou moci s potomkem doma zůstávat až čtyři roky.

Rodičovská se naposledy zvedla v roce 2020 o osmdesát tisíc korun na tři sta tisíc korun. Rodiče mohou teď sumu čerpat do čtyř let dítěte. Měsíčně je možné pobírat až sedmdesát procent základu výdělku.

Kabinet s novelami nesouhlasí

Dalším projednávaným návrhem bylo prodloužení doby čerpání náhradního výživného. Dočasnost podpory totiž nejvíce dopadá na rodiny, kterým se nedaří alimenty po dlužnících vymoci.

Náhradní výživné se v Česku poskytuje od července 2021 a letos v březnu ho dostalo zhruba 10 100 dětí. Úřad práce může aktuálně dětem neplatičů posílat neuhrazené stanovené výživné či doplácet dlužnou částku, a to nejvýš do tří tisíc korun měsíčně až dva roky. Podmínkou ovšem je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Po skončení poskytování podpory pak vymáhání přebírá úřad.

Kabinet ale už ve středu zaujal nesouhlasné stanovisko ke dvojici poslaneckých novel opozičního ANO. Hnutí chce doplnit stávající systém dávek poskytovaných v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím o novou dávku státní sociální podpory nazvanou mateřský příspěvek. Opoziční poslanci to zdůvodňují tím, že některé ženy, ačkoli jsou před porodem ekonomicky aktivní, nedosáhnou za stávajících podmínek na peněžitou pomoc v mateřství. Důvodem je to, že nesplní podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu vyžadovanou zákonem.

Mateřský příspěvek by podle ANO zajistil spravedlivou kompenzaci ušlých výdělkových příležitostí kolem porodu všem pracujícím ženám s částečnými úvazky, ženám se svobodným povoláním, studentkám, doktorandkám či OSVČ.

Úpravu odmítlo ministerstvo financí i ministerstvo práce. Podle kabinetu by bylo vytvoření mateřského příspěvku nesystémové a nekoncepční. "V případě, že osoba nebyla účastna po stanovenou minimální dobu pojištění, a tedy neodváděla pojistné, nemůže být kompenzována pojistným plněním. V takové situaci je osoba z důvodu péče o dítě podpořena nepojistnou dávkou, tedy rodičovským příspěvkem. Vláda takový systém na rozdíl od navrhovatelů nepovažuje za nespravedlivý," uvádí stanovisko.