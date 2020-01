Roger Scruton: Britský filozof se vztahem k Čechům zemřel v 75 letech

Scruton byl autorem více než 50 knih. Psal o morálce, politice, estetice, architektuře, kantské filosofii a radosti z lovu. Kromě toho sepsal dvě opery a několik románů. Byl zakládajícím redaktorem konzervativního časopisu Salisbury Review a 21 let vyučoval filozofii v Birkbecku, což je součást University of London. Oxfordský historik Timothy Garton Ash ho nazval „druhem provokativního, někdy pobuřujícího konzervativního myslitele, u něhož by skutečně liberální společnost by měla být ráda, že její fungování zpochybní.“