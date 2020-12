Dara Rolins vytočila Karla Gotta: Nečekané odmítnutí! Co za tím stálo?

Poté, co se odpoutala od Karla Gotta, se Dara vrhla na moderní pop. Pracuje tvrdě a vydrží hodně. I přes jeden úspěch za druhým se pořád dokáže chovat pokorně a svoje fanoušky má ráda. Ví, že bez nich by to nešlo.

„Zažila jsem vzestupy a pády, díky tomu jsem tím, kým jsem dnes. Vím, co chci. Vždycky jsem to věděla,“ konstatovala. Čas sama na sebe si ale udělat umí. „Pojďme si v rámci rozdaných karet a možností užít ten čas, který nám byl zřejmě ne úplně náhodou vyhraněný pro aktivity, emoce a myšlenky,“ píše na sociální síti.