Opět je všem pro smích: Prymula hájí svou účast na fotbale vskutku podivně

Zdá se, že Roman Prymula si zkrátka nedá říct. Poté, co rezignoval na místo ministra zdravotnictví, když i přes vládní opatření navštívil restauraci, přišel i o funkci poradce premiéra Andreje Babiše. Tentokrát kvůli účasti na čtvrtečním fotbalovém zápase.

Někdejší ministr zdravotnictví a dnes už také bývalý poradce premiéra Andreje Babiše Roman Prymula je opět lidem pro smích. Ještě ve čtvrtek totiž tvrdil, že by byl nejlepším řešením tvrdý lockdown. „Dostáváme se na nějaké rozcestí, kde si opravdu musíme říct, a ono těch řešení už není opravdu moc, buď tady bude krátkodobá tvrdá restrikce, dva až tři týdny, a pak uvolnění, nebo budeme v režimu, v jakém jsme,” řekl podle Seznam Zpráv Prymula. Na tom by nebylo nic hrozného a spousta lidí s takovým tvrzením bezesporu souhlasila. To by však Prymula tentýž den nesměl jít na fotbalové utkání mezi ostatní hosty…

Omlouval se tím, že neměl letos dovolenou

Prymula svým jednáním vzbudil v lidech rozhořčení a posměch. Sám si ale myslí, že neudělal nic špatného. „Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků,” nechal se podle serveru novinky.cz exministr slyšet.

„Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být jen doma,” postěžoval si Prymula, který jen několik málo hodin před návštěvou akce prosazoval tvrdá protiepidemická opatření. V návaznosti na svůj účast na zápase se na internetu začaly objevovat nejrůznější vtipy na Prymulům účet. Stejně tak se dělo i poté, co i přes vládní nařízení navštívil na podzim uzavřenou restauraci.

Babiš ho vyhodil

Výmluvy na absenci dovolené „nesežral” nikdo. Poté, co vyšlo najevo, že byl Prymula mezi ostatními hosty na slávistické tribuně v Edenu, sdělil premiér Andrej Babiš Novinkám, že s poradcem ukončil spolupráci. „Pan Prymula je velký odborník na epidemie, sociální inteligenci ale postrádá. Tohle je prostě opět špatně, vůči fotbalovým fanouškům, kteří nemůžou na stadion, i lidem, po kterých teď chceme, aby byli hlavně doma,” napsal Babiš.

„Nemluvě o tom, že to zase působí papalášsky. Domluvili jsme se na ukončení spolupráce, protože tohle není možné,” dodal ještě Babiš.

Už nic neřeknu

Poté, co byl Roman Prymula zbaven funkce poradce, se úplně odmlčel. Jako epidemiolog měl být hostem například ve vysílání Radiožurnálu nebo také CNN Prima News. Svou návštěvu však brzy zrušil. Do obou redakcí vzkázal, že vzhledem k odchodu ze všech veřejných funkcí se už nebude k epidemii vyjadřovat.

Obdobná situace jako návštěva fotbalového utkání se odehrála již v loňském roce, kdy ještě coby ministr zdravotnictví apeloval na občany, aby přísně dodržovali všechna vládní nařízení. Sám byl pak přistižen na noční schůzce s Jaroslavem Faltýnkem v zavřené restauraci na Vyšehradě. Krátce na to byl sesazen z funkce ministra zdravotnictví, na kterém jej nahradil současný ministr Jan Blatný.