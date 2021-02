Podivná akce Romana Prymuly: Umělci netušili, že podporují soukromé testování

Helena Vondráčková, Jiřina Bohdalová, Petr Čtvrtníček nebo Miroslav Donutil. Tito čtyři umělci se objevili na propagačních materiálech pro kampaň s názvem Česko se testuje!. Na tom by vlastně nebylo nic tak zvláštního, kdyby ovšem známé osobnosti věděly, čeho se to vlastně zúčastnily. Poslední zmíněný, Miroslav Donutil, pak dokonce vůbec netušil, že by se tváří testovací kampaně stal.

Když se Jiřina Bohdalová nechala v pátek 18. prosince v Nemocnici Na Bulovce otestovat na koronavirus, byl u jejího vyšetření přítomen i malý filmový štáb. Nebyla však jediná. I další známí umělci, a dokonce bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula, natáčeli v ten den v areálu nemocnice propagační videa, aby se lidé šli zdarma otestovat. Důvěru v zúčastněných vzbudil i fakt, že stát skutečně dva dny předtím spustil velkou akci, při níž nabízel lidem testování na koronavirus zdarma. Ovšem videa natočená na Bulovce se známými osobnostmi měla podle zjištění Seznam Zpráv sloužit k úplně jinému účelu, a to k soukromé testovací akci, v níž má prsty i právě exministr Roman Prymula.