Upřímná zpověď odvolaného Prymuly: Mohl jsem být sledován

„Druhá věc je, že po 24 hodinách byla ta reakce politické sféry velmi koncentrovaná jako kdyby to věděli. Hned po ránu měli všichni stejné stanovisko, což mě trochu překvapilo. Říkám, jak jsem to vnímal. To, co se dělo v médiích dva dny, mi přišlo neadekvátní tomu, co se stalo,“ uvedl Prymula.

„Já jsem to v tu chvíli nevnímal, až následně. Nebral jsem to jako restauraci, ale restaurace to bylo. To je samozřejmě moje chyba. Bylo tam asi osm lidí,“ tvrdí s tím, že tam rozhodně nebyl sám. S některými údajně neprohodil ani slovo.