Dochází k promořování Česka: Roman Šmucler má v otázce koronaviru jasno

Plošná karanténa

Nákaza má podle Šmuclera značný náskok a reálné počty nakažených jsou v tuto chvíli neměřitelné. Jediným řešením, jak zamezit šíření viru, je nařídit plošnou karanténu.

„Je to zastavitelné za předpokladu, že se na dva měsíce zavře život v Česku. Tedy když lidé nebudou opouštět domovy kromě těch, kteří řídí strategické provozy, jako jsou elektrárny a podobně. Ale víme ze světa, že až se to opět povolí, tak to znovu začne. Takhle se to dá ještě protáhnout třeba do jara příštího roku. Samozřejmě záleží, co si vybereme, ale mně osobně to nepřijde moc rozumné. Důležité je hlídat kapacitu našich nemocnic, což je zatím dobré,” nechal se slyšet pro Život v Česku.