Roman Vojtek bude potřetí tátou, jeho žena ukázala pořádné bříško

„Chápu, že z vnějšího pohledu je toto jednání naprosto neakceptovatelné, hnusné a neomluvitelné. Naprosto rozumím své ženě, jak se cítí, nebo si to myslím. To, co se stalo, nebylo plánované. Nečekal jsem rozhodně na vhodný okamžik, který tedy ani nenastal. Nebo že bych čekal na to, že by dítě bylo natolik vyvinuté, že bych ho mohl ohrozit. To ráno, kdy se to stalo, jsem neměl ani tušení, že se to může stát. Neměl jsem to v plánu,“ vysvětlil nejasně svoje jednání Vojtek. To, co se mezi nimi stalo, už se nikdy nikdo nedozví. Důležité je, že teď si oba žijí vlastní životy.