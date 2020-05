Utrpení Romy Schneider: Pokus o sebevraždu, manžel tyran a bolestný potrat

Při natáčení filmu Kristýna (1958) se bezhlavě zamilovala do Alaina Delona. O tři roky starší francouzský hezoun ji zprvu přehlížel, ale Romy se nechtěla vzdát. Přes odpor rodičů se nastěhovala do stejného vídeňského hotelu, a když Alain odletěl do Paříže, spálila Romy definitivně všechny mosty. Na další den si koupila letenku do Francie a po přistání vytočila Alainovo číslo: „Když jsem položila sluchátko, uvědomila jsem si, co jsem provedla. Byla jsem vyvrženec, ale byla jsem šťastná. Moje láska byla opětována."