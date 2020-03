Roseanne Barr: Seriálová baculka a nečekaná proměna! Může za to divoký osud?

V šestnácti letech ji srazilo auto, přičemž utrpěla vážné poškození mozku. Úraz změnil její povahu, začala být agresivní a nezvladatelná. Z poslušné dívky se stala rebelka. Nakonec musela několik měsíců pobývat ve speciálním ústavu. Na toto období vzpomíná jako na jedno z nejtemnějších ve svém životě. O tom, co přesně za zdmi a mřížemi prožila, mluví jen nerada. Jisté je, že otěhotněla a v sedmnácti letech přivedla na svět dceru, kterou dala k adopci. Až mnohem později ji vypátrala a navázala s ní kontakt. Tenkrát ale byla ráda, že se křičící přítěže zbavila. V roce 1970 rodičům oznámila, že odjíždí ke kamarádce do Colorada a zdrží se u ní dva týdny. Lhala. Domů se už nikdy nevrátila. Začala vystupovat v nočních barech jako bavička. O čtyři roky později se vdala za Billa Pentlanda, který pracoval v motelu, a měla s ním tři děti: Jessiku, Jennifer a Jakea. Stala se z ní typická žena v domácnosti. Zároveň s váhou rostla i její frustrace. Změnila se v „domestikovanou bohyni", což je její oblíbený slovní obrat. Netušila, že zkušenosti z nekonečné a monotónní péče o rodinu jednou bohatě zúročí. Deset let jí muselo stačit, že se občas dostala k přivýdělku jako servírka nebo kuchařka. Výjimečně vystoupila v zapadlém klubu, kde se pokoušela rozesmát obecenstvo.