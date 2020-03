Tisíc a jedna rouška: Jak poznáte, která vám nejlépe padne?

Obdobné, avšak barevné, šije i návrhář a účastník soutěže MasterChef Česko Pavel Berky. „I když mne většina z vás aktuálně zná asi jako soutěžícího televizní kuchařské soutěže, tak již několik let je mou prací módní návrhářství. A díky bohu patřím k návrhářům, kteří umí také zasednout za stroj a to se nyní hodí o to víc,“ uvedl u snímku s šik rouškami Berky.

V obou případech jde o takzvané skládané roušky. Právě ty jsou podle návrhářky Taťány Kovaříkové nejlepší. Padnou každému.