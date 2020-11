Rouškovné pro důchodce v ohrožení? Podporu od Senátu nezískalo

Jana Maláčová při sněmovním schvalování příspěvku důchodcům apelovala na to, že je nutné, aby zákon vyšel ve sbírce nejpozději koncem listopadu. Jedině tak je možné, aby důchodci příspěvek získala v předem smluveném termínu. To znamená, že pokud Senát předlohu odmítne nebo ji vrátí s pozměňovacím návrhem, Sněmovna by se s největší pravděpodobností musela sejít na mimořádné schůzi.

Senát projedná navrhované poskytnutí příspěvku bez stanoviska svého sociálního výboru. Ten totiž hlasoval jen o návrhu k podpoře vládní předlohy, který ale nepřijal.