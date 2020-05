Odhaluje soukromí víc, než je zdrávo: Takhle Šafářová trápí Plekance

„Ničíme si naši planetu, znečišťujeme a pustošíme a pak se divíme, co nám to vrací a proč. Teď nás něco, co ani nevidíme zastavilo a máme čas se zamyslet, co je vlastně důležité? Můžeme to zastavit jen když budeme fungovat jako celek. Zvládneme to? Uvědomíme si, že to je třeba i jinde potom? Co myslíte?“ táže se na sociální síti.

„Mám pocit, že za poslední dny se náš svět zastavil. Omezení ve všech směrech našeho života. Nejistota a strach, který se na nás chrlí ze všech stran, a proto šup do přírody! Máme ji krásnou, dnes bylo slunce, dodá to energii i dobrou náladu! Jsme v tom všichni stejně a zvládneme to,“ podpořila Šafářová veřejnost.