Otevřeně a bez vytáček! Šafářová se vyjádřila k synům Plekance

Šafářová je šťastná, že se konečně stala maminkou. S Tomášem Plekancem vychovává dceru Leontýnku a sama říká, že zažívá jedno z nejhezčích období. „Obrovsky mě naplňuje malá, je to totální změna životního stylu v pozitivním směru,“ svěřila se Šafářová dle magazínu Sedmička.

Kromě malé dcery má jednou za čas na starost také Plekancovy syny, které má hokejista s Lucií Vondráčkovou ve střídavé péči. „Musím říct, že když máme ještě kluky, což je na půl měsíce, jsou to tři děti a pes a většinou vůbec nevím, kde ten pes je, protože nás to zaměstnává takovým způsobem, že si občas dělám srandu, že z nuly na tři je velký skok. Ale ne, je to skvělé,“ směje se Šafářová.