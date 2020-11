Stinné začátky vztahu Šafránkové a Abrháma: Popelka herce ukradla jiné!

V té době tvořili Josef Abrhám a Naďa Urbánková pár osm let, o to bolestivější musel rozchod pro Naďu Urbánkovou být. Dnes na svého bývalého partnera však vzpomíná s lehkostí. „Josef je báječný, velmi vzdělaný, plachý, ale taky má smysl pro humor. Ono se říká, že v posteli se člověk moc nenasměje, ale my jsme si vymýšleli takové ptákoviny, že jsme se opravdu bavili pořád,” nechala se herečka slyšet pro magazín Sedmička.

Tenkrát Josefovi dlouho trvalo, než se rozhodl, kterou z osudových žen nakonec zvolí. Nějakou dobu totiž udržoval vztah s oběma. Libuše Šafránková si jej vyhlédla v Činoherním klubu, kde měli oba angažmá. Po čase prý podle magazínu Sedmička Urbánkové prozradila Helena Růžičková, že si prý Šafránková Josefa vyhlédla. Při jejich prvním setkání na něj prý doslova ukázala prstem se slovy: „Toho si vezmu!”