Roztomilá dcera Tofiho hraje s tátou v muzikálu: Dře kvůli tomu jako šílená

Není to poprvé, co si zahrála před diváky. Už v minulosti Satine účinkovala v muzikálu Kocour v botách a hraní jí skutečně jde. Po kom podědila talent, je více než zřejmé. „Když jsem se dozvěděla, že bych mohla hrát s tátou v Mýdlovém princi, tak jsem měla velkou radost. To představení jsem viděla mockrát,” svěřila se webu super.cz.

Malá hvězda má teď jistě napilno. Musí chodit do školy a zároveň docházet na každodenní zkoušky do Divadla Broadway. Muzikál s hity Václava Neckáře se těší úspěchu stejně jako výkon Sagvana Tofiho a jeho dcery.