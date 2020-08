Svalnatý Issa a single Vondráčková: Co spolu kují za pikle?

Spekuluje se, že si chce Šafářovou vzít. „Bez komentáře. K tomu se nebudu vyjadřovat,“ odvětila razantně tenistka pro isport.blesk.cz. Stejně tak mlží Plekanec. „Já nevím, uvidíme,“ zamumlal.

Vondráčková je podle všeho stále single. „Doteď jsem jela jako tryskomyš, ale zase to bylo docela dobrý v tom, že jak oni mi pořád hledají nějakýho ženicha, tak z toho všeho, co dělám, byli tak zmatení, že už mi ani nestíhali přiřazovat lidi, se kterýma jsem hrála. Se Zbyňkem Drdou, Davidem Gránským, Zbyňkem Fricem, Martinem Krausem… Prostě se to nedalo stíhat," svěřila se týdeníku Sedmička.