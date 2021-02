Češi bojují o Oscara: Snímek Šarlatán se dostal do užšího výběru

Režisérka snímku s Ivanem Trojanem v hlavní roli přiznala, že z postupu svého počinu není tak úplně překvapená. „Upřímně řečeno jsem to trošku čekala, protože jsme všude byli zmiňovaní mezi filmy, které mají šanci. To bylo znamení, že máme naději. Ale pochopitelně občas to takhle nefunguje, takže jsme byli nervózní. Když s ničím nepočítáte, tak můžete mít jenom dobrou zprávu. A když s něčím počítáte, a ono se to nepodaří, tak je to zklamání,” nechala se podle webu iDNES slyšet režisérka Agnieszka Hollandová.

S vítězstvím jako takovým však absolventka pražské FAMU úplně nepočítá. „Vidím tam dva favority, takže to bude těžké a s celkovým vítězstvím a Oscarem spíše nepočítám. Je tam několik skutečně velmi silných filmů a ten náš je takový komorní,” řekla ještě otevřeně.