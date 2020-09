Saša Rašilov se stal počtvrté tátou. Narodila se mu zase dcera!

„Modlím se za to, aby to bylo zdravé dítě. Na víc si nedělám nárok. Je to bláznovství a zbytečná pýcha přát si víc,“ prohlásil po provalení zprávy o těhotenství své partnerky herec, který se nemohl dočkat, až bude miminko na světě. Manželka Lída si ho také moc přála.

A štěstí z příchodu dcery bylo patrné z každého Rašilovova slova, o zprávě totiž informoval fanoušky na sociální síti. "Emílie Rašilovová, narodila se nám včera ve čtvrt na osm večer. Děkuji Bohu, všem v Podolské superporodnici a mojí Lidunce. Všechnu lásku všech známých i neznámých vesmírů. Zatímco mořská panna Marie se už doma nemůže dočkat,“ napsal Rašilov.