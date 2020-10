Páté dítě na cestě? Saša Rašilov promluvil o synovi

Herec a dabér Saša Rašilov v nedávné době informoval prostřednictvím sociálních sítí o narození dcery Emilky. Jedná se pro něj již o čtvrtého potomka. Dvě dcery zplodil s bývalou manželkou Vandou Hybnerovou a s manželkou Lídou má tříletou dceru Marušku a teď i novorozenou Emilku. Charismatický herec se nebrání ani dalšímu, pátému dítěti.

„Nikdy jsem k tomu extrémní odvahu nepotřeboval, ono to vždycky nějak přišlo, což se zase může stát, si myslím,” nechal se herec slyšet v pořadu Showtime stanice TV Prima. Právě s tím, že se Sašovi zatím „povedly” dcery, se nabízí otázka, zda by nechtěl, aby jeho pátým dítětem byl právě chlapeček. „Když to bude kluk, bude to skvělý, když holka, tak to bude taky skvělý,” prozradil a zároveň dodal, že nejdůležitější je vždy zdraví dítěte.