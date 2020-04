Saša Rašilov bude počtvrté tátou. Dočká se konečně kluka?

„Modlím se za to, aby to bylo zdravé dítě. Na víc si nedělám nárok. Je to bláznovství a zbytečná pýcha přát si víc,“ prohlásil herec, který se už nemůže dočkat, až bude miminko na světě. Manželka Lída si ho také moc přála.

Předloni už naznačil pro web iDnes.cz, že by mu nevadilo, kdyby se rodina rozrostla. „Nebojím se dětí, vždycky jsem toužil po velké rodině. Pokud se zadaří a bude další přírůstek, nebráním se mu na počtvrté ani na popáté,“ řekl herec v rozhovoru.