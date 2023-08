Saskia Burešová na Muži roku: Jak se jí daří a s kým trávila léto?

Zdroj: Profimedia

Saskia Burešová se vůbec poprvé zúčastnila jako host soutěže mužské krásy a byla naprosto nadšená. Favorit moderátorky dokonce vyhrál a při této příležitosti se legendární rozhlasová a televizní hlasatelka přiznala k tomu, že sama v mládí vyzkoušela modelingovou kariéru.

Moderátorka Saskia Burešová dorazila na Muže roku se svým typickým úsměvem a účast mezi osvalenými mladíky si velice užila. Hvězda přiznala, že je úplně poprvé na soutěži mužské krásy a sympatií. Nadšení pak přišlo hlavně v okamžiku, když titul získal její tajný favorit František Knobloch.

"Jakmile se usmál, věděla jsem, že je to on. Má kolem sebe příjemnou energii. Je spousta soutěží krásy pro ženy a muži byli dlouho šizeni. Je to škoda. Proto Davidovi Novotnému fandím, protože máme hezké muže. Vždyť se umísťují ve světových soutěžích na předních místech, je to úspěch,“ svěřila se Burešová.

Hlasatelka se pak přiznala, že i ona kdysi koketovala s profesí modelky. "Do soutěže krásy jsem se nikdy nehlásila. Ale ještě na gymnáziu jsem se pokoušela o modeling. Docela se mi to líbilo, věděla jsem však, že touto cestou nepůjdu," vysvětlila, proč nakonec v této branži neprorazila.

Léto na chalupě s vnučkami

Ačkoliv už Saskia Burešová poslední roky není tolik vidět na obrazovkách, své umělecké profesi se stále věnuje. Například moderuje plesy, různé akce a televizní diváci i po letech milují její Kalendárium.

"Léto jsem měla částečně pracovní. Předtáčeli jsme pořad Kalendárium a pak mi vyšly tři týdny, které jsem strávila na chalupě se svými vnučkami. Jsou to velké holky, 16 a 19 let, těšilo mne to s nimi a společný čas jsme si žily," prozradila Burešová.

Na podzim ji pak čekají další pracovní povinnosti. "Čeká mě zajímavá práce. Mám dělat ambasadorku kampaně na očkování starších lidí proti běžné chřipce. Já osobně se nechávám očkovat každý rok. Funguje to, jdu do prověřené záležitosti, jsem zdravá," uzavřela moderátorská legenda.