Sčítání lidu 2021: Formulář lze vyplnit i přes chytrý telefon

Zdroj: pixabay.com

Po deseti letech čeká Čechy opět sčítání lidu. Do toho bude v letošním roce nově možné se zapojit i online, a to také prostřednictvím mobilní aplikace. Sčítání prostřednictvím internetu započne 27. března a dostupné bude do 9. dubna. Kdo jej v tomto termínu nestihne, bude se muset zúčastnit sčítání listinnou formou.