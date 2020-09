Ukaž kůži a buď sexy! Selena Gomez má trauma dětské hvězdy, skončila v léčebně

Revival bylo album, které vyšlo v roce 2015. Seleně bylo 23 let. Na přebalu byla nahá a vyšlo k němu velmi odvážné video k písni Hands to myself. V dnešní době má už svoji kariéru pod kontrolou a líbí se jí, že se stala podnikatelkou.

„Je toho víc, co mám pod kontrolou. Mám kontrolu nad svým životem a nad vším, co dělám. Jsem ráda, že můžu říct ano, vím, co dělám,“ uvedla. Stres z práce ji před dvěma lety dostal až do léčebny pro duševně choré, kde se musela postavit na vlastní nohy.