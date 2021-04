Zákeřná nemoc ničí Salmu Blair: S roztroušenou sklerózou nepřestává bojovat

Když Selma Blair sdělila světu, že trpí nevyléčitelnou nemocí, kterou je roztroušená skleróza, její fanoušci propadali panice. Herečka se ale nevzdává a útěchu hledá na koňské terapii, která ji nutí usmívat se na svět.

Je to už víc než rok, co si naposledy herečka Selma Blair užila jízdu na koňském hřbetě a věděla, že je nejspíš poslední. Pak už se v sedle neudržela, protože roztroušená skleróza si začala vybírat svou daň.

Nyní se však v sedle objevila znovu, bylo to v rámci terapie a herečku to naplnilo štěstím. Zvládla na něm sedět několik minut a vykouzlilo jí to obrovský úsměv na rtech.

Velký úspěch

„Necítím levou nohu, ani nevím, kde mám boky. Padám nebo vytuhnu, když jsem moc unavená. Jdeme na to pomalu. Nejsem na sebe tak tvrdá. Jsem prostě pohroma s roztroušenou sklerózou,“ svěřila se na sociálních sítích, jaký je život s touto nemocí. Selma si dlouhou dobu myslela, že jí padají věci z rukou kvůli nešikovnosti. Bohužel to tak však nebylo.

„Naučím se, jak používat své tělo, mozek a emoce. Jsem nesmírně vděčná za mého drahého koně a trenéra,“ napsala si pod fotku Selma, které nemoc diagnostikovali před více než dvěma roky.

Přišla o vlasy

Herečka si následně prošla peklem, po chemoterapiích přišla o vlasy a trpěla psychickými problémy. Rozhodla se se svou nemocí informovat na sociálních sítích ostatní lidi a svůj příběh s nimi prožívat. Od fanoušků se jí dostává neuvěřitelné podpory.

„Byla jsem propuštěna z péče neuvěřitelného týmu sester, techniků a vizionářských lékařů, kteří věří v mé uzdravení stejně jako já. Byl to proces. A bude i nadále. Alespoň na další tři měsíce jsem imunokompromitovaná, takže žádné polibky, prosím.“ Hvězda se nevyléčitelnou nemocí nechce nechat změnit a snaží se stále působit optimisticky. Ať jí to vydrží co nejdéle!

Jak se Selma Blair vyrovnává se svou diagnózou uvidíte ve videu!

Zdroj: Youtube