Zákaz objímání a přísná pravidla! Herci ze Slunečné se vrátili před kameru

Pro herce je obzvlášť těžké držet si odstup. „Pro nás je to běžné. Objímání se. Být více v kontaktu s tím člověkem. Teď to najednou tak úplně nejde. Když se po dlouhé době s někým setkáte, tak ho prostě chcete obejmout. Už aby to bylo za náma,“ přeje si herečka.

Povinnou karanténu brali všichni herci vážně. „Dneska jsem si udělal procházku - k popelnicím, do krámu a zpět! Nebyl jsem venku nějak dlouho, ale musím říct, že jsem nepotkal jediného člověka bez roušky! Udělalo mi to takovou radost, že jsem se “pod roušku” usmíval,“ napsal na sociální síť Lambora v době, kdy musel být doma.