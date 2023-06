Martin Hofmann řekl, za jakých okolností se vrátí do Ulice: Má jasnou podmínku

Zdroj: Profimedia

Diváci a fanoušci seriálu Ulice jsou v posledních dnech jako na šťopkách. Jedna z hereček možná totiž bude muset přerušit své působení! Lékařský verdikt u Nely Kailové byl nemilosrdný – Crohnova choroba. Mladičká herečka skončila po oslavě s obrovskými bolestmi břicha v nemocnici na akutním příjmu. Není ovšem jediná, u níž se při natáčení vyskytly komplikace. Fanoušci Ulice měli v minulosti mnoho obav, kdo a kdy ze seriálu odejde, navíc stále touží po návratu Martina Hofmanna.

Nela neměla o svém onemocnění ani potuchy, ale co teď naopak už ví, je to, že s nevyléčitelnou nemocí přichází i doživotní omezení v životním stylu. Dodržovat se musí speciální jídelníček a omezit by se měl i stres. PR manažerka seriálu Ulice Lucie Urbánková se k hereččině stavu vyjádřila těmito slovy: „Naposled Nela natáčela koncem loňského roku, o jejím zdravotním stavu nemáme žádné informace. Všichni jí ale držíme palce.“ Není to přitom první zdravotní komplikace v osmnáctileté historii seriálu.

Plánovaný návrat Brodské se zkomplikoval

Herečka Tereza Bebarová si v roce 2016 vážně poranila nohu a její působení v seriálu Ulice tak bylo nejisté. Blízký zdroj z okolí uvedl, že si vyhodila koleno o devadesát stupňů. Sama Bebarová tehdy fanoušky nekonečného seriálu nikterak nepotěšila. „Měla jsem úraz. Léčení bude na dýl, musím být teď v klidu,“ popsala herečka své zranění. Tehdejší PR seriálu ale diváky spěchalo uklidnit: „Poranění kolene Terezy Bebarové natáčení oblíbené Ulice nikterak nenaruší. Produkce seriálu se samozřejmě bude snažit herečce maximálně ulevit tak, aby byla spokojenost na obou stranách.“

O dva roky později, v roce 2018, se zranila další Tereza, tentokrát Brodská a zranila si, jak jinak, nohu. Herečka se propadla do osmdesáticentimetrové díry, která byla po cestě na pódium na večírku, kde byla hostem. „V momentě, kdy jsem se chystala jít popřát na pódium clubu Mecca kamarádovi k jeho firemnímu jubileu, šlápla jsem do osmdesáti centimetrové díry mezi pódiem a schodem, jen jsem vyjekla bolestí. Byla tam tma a nechápu, jak nějaký podnik může toto místo neoznačit reflexní páskou,“ sdělila tehdy rozhořčeně Blesku Brodská. Herečka přitom měla zrovna v tu dobu začít natáčet svůj velkolepý návrat do seriálu Ulice. „Protože hereččino zranění natáčení v tuto chvíli neumožňuje, plánované obrazy natočíme v nejbližším možném termínu. Diváci o návrat oblíbené postavy Báry Jordánové nepřijdou, nicméně zdraví je přednější,“ uvedlo tenkrát tiskové oddělení Novy.

Co se musí stát, aby se vrátil Hofmann?

Co přinutí herce k tomu, aby se vrátil do nekonečného seriálu? Nad tím se zamyslel i Martin Hofmann, když by se po něm z Ulice sháněli: „Popravdě, kdyby mi zavolali, že postava, kterou hraje Adrian, slaví narozeniny nebo že se žení a postava toho Hejla se tam má objevit, já bych se tam určitě ukázal na jeden natáčecí den, to bych se nijak nezpěčoval, ale jinak si myslím, že ta kapitola je víceméně uzavřená, a uvidíme, co přinese čas," neprozradil více o svých hereckých plánech více charismatický herec pro web sedmicka.cz.

Zdroje: blesk.cz, sedmicka.cz, ahaonline.cz