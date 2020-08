12 let za hvězdu, a pak náhle konec! Co stojí za odchodem Bebarové z Ulice?

„Děkuji za přízeň, podporu, děkuji za to, že jsem se s vámi mohla setkávat, že jsem vás mohla bavit. Také děkuji svým kolegům a přeji vám, mnoho zajímavých zápletek. Dozvídáte se to zde, na mém Instagramu, jako první. I vám děkuji, přátelé, za přízeň a za to, že je vás tady dnes shodou okolností 10 tisíc. To je za tak krátkou dobu, co tu jsem, fantastické,“ dodala Bebarová.

Dle sociální sítě to vypadá, že Tereza odchází, protože se tak rozhodla. Skutečnost je ale dost možná jiná. Naznačuje to zejména v diskuzi s fanoušky.