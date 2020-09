Pamatujete na krásnou Gabrielu ze seriálu Xena? Neuvěříte, jak teď vypadá

Šest let se proháněla ve fantasy seriálu Xena jako věrná společnice hlavní hrdinky. Renée O´Connorová od té doby urazila dlouhou životní pouť. Změnila práci, partnera a také prožila chvíle úzkosti, které by už nikdy nechtěla zopakovat.

Zatímco o Lucy Lawlessové, která hrála Xenu, se dodnes mluví, Renée není tolik na očích. Mnozí fanoušci ji přitom považovali za hezčí a talentovanější. Ona ale dala přednost jiné cestičce.

Začala jako housenka

Na životní pouť se vydala 15. února 1971 v texaském městečku Katy, které leží na západním předměstí Houstonu. Skutečného otce prakticky neznala. Matka Sandra se s finančním poradcem Walterem rozvedla, když byla Renée velmi malá. Krátce poté se vdala za Eddieho Wilsona, který měl mnohem zajímavější povolání. Provozoval slavný hudební klub, kde poprvé vystoupila třeba Janis Joplinová.

U Renée se začaly projevovat umělecké sklony hned po nástupu do školy. Brzy si odbyla i první představení v místním divadle, kde hrála housenku. Netrvalo dlouho a z děvčátka se vyklubal krásný motýl. V 16 letech začala hrát v televizních reklamách, kde uplatnila nejen pohlednou tvář, ale také dokonalé tělo. Kromě herectví se totiž věnovala horolezectví a bojovým uměním. To jí ale nestačilo. Na rozdíl od staršího bratra Chrise, který se spokojil s pozicí manažera v prodejně potravin, Renée se v 17 letech vydala do Los Angeles, kde pracovala jako instruktorka aerobiku a číhala na svou příležitost. Nemusela ani čekat dlouho.

Manželství v troskách

Po několika epizodních rolích v televizních seriálech si ji vyhlédl producent a režisér Sam Raimi. Psal se rok 1994 a velký úspěch slavily filmy o Herkulovi v podání Kevina Sorba. Není divu, že tvůrci vytvořili příbuznou sérii Xena, kde Renée dostala roli Gabriely, věrné společnice princezny bojovnice.

Seriál se natáčel na Novém Zélandu, kde se herečka zamilovala do majitele místní restaurace Steva Muira. Stále více toužila po dítěti, ale seriál byl natolik úspěšný, že se chystaly další a další řady. V roce 2000 se za Muira vdala a na prahu třicítky již byla rozhodnutá otěhotnět i přesto, že by ohrozila natáčení. Když o rok později přišla zpráva, že Xena končí, s radostí zahodila meč a těšila se na miminko.

Ani syn Miles ale nedokázal zachránit její manželství. Renée se rozvedla v roce 2005, vrátila se do Ameriky, kde založila produkční společnost a také si našla nového přítele, herce Jeda Suru. V roce 2006 se jim narodila dcera Iris. Nyní žijí v Kalifornii, kde se Renée mimo jiné věnuje i své nové vášni, kterou je malování obrazů.