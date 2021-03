Sex ve městě se vrací! Tentokrát ale bez oblíbené postavy

Sex ve městě je i několik let po svém uvedení jedním z nejoblíbenějších seriálů, který má po celém světě miliony fanoušků. Na úspěch seriálu navázaly také dva celovečerní snímky a dlouhé roky se objevovaly zprávy o vzniku třetího filmu. Toho se však diváci nedočkali a ani nedočkají. Plány na jeho vznik totiž selhaly kvůli herečce Kim Cattrall, představitelce Samanthy, která nabídku odmítla.

Studio Warner Bros. se na základě jejího rozhodnutí stáhlo, neboť nechtělo projekt bez oblíbené postavy riskovat. Teď mají ale fanoušci kultovního seriálu pořádný důvod k radosti. Televizní stanice HBO MAX totiž připravuje novou minisérii s názvem Sex and the City: And Just Like That…, která přímo naváže na původní seriál a dva filmy. Diváci se však budou muset skutečně obejít bez Samanthy…