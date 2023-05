Divoká žena za pultem: Švorcovou připravil o panenství starší venkovský učitel

Zdroj: Dorian Hanuš / Právo / Profimedia

Když se pamětníkům řekne Jiřina Švorcová, vybaví si seriál Žena za pultem, kde si zapálená komunistka zahrála příkladnou a charakterní ženu té doby, prodavačku Annu Holubovou. Ale i v tomto seriálu se nechali tvůrci jednou unést a hned byl oheň na střeše!

Herečka, která je známá především svou zapáleností a spoluprací s komunistickým režimem, Jiřina Švorcová, svou roli Anny Holubové milovala natolik, že přistoupila na návrh tvůrců seriálu Žena za pultem a zahrála v něm postelovou scénu.

I přesto, že za seriálem stály takové komunistické hvězdy, jako Jaroslav Dietl a Jaroslav Dudek, tak i je soudruzi kontrolovali. Jedna ze scén je dokonce vysloveně nadzvedla ze židle, považovali ji totiž za krajně nevhodnou. Přitom z dnešního pohledu, kdy je internet plný polonahých žen, by byla scéna, které přikládali komunističtí papaláši důležitost, spíše k smíchu.

Jednalo se o okamžik, kdy Švorcová leží, s největší pravděpodobností po milostném aktu, na posteli s Petrem Haničincem, přičemž herečka je až po bradu přikrytá dekou. Absolutně neerotické scéna, která nemůže v nikom vyvolat žádné opovržení. Soudruzi to ale viděli jinak, a uvažovali, že nechají scénu vystřihnou, aby si národ o uznávané socialistické herečce nemyslel, že žije nezávazným sexuálním životem.

Švorcová si vybírala starší muže

Možná by se soudruzi divili, Švorcová nebyla žádná ostýchavka, navíc si vybírala starší muže. O tatínka přišla, když jí bylo pouhých pět let, tak si vztahem s nimi nejspíš z části kompenzovala i otcovský pocit bezpečí a ochrany.

Herečka navíc vypadala starší, tudíž už ve čtrnácti přitahovala zralé muže. Její první láskou byl venkovský učitel Antonín Pavlíček, který bydlel u jejího strýce. Ten dlouhé roky vůbec netušil, že se Jiřině líbí. Byl prý navíc pěkný proutník a Švorcová tak pěkně trpěla.

Pavlíček navíc hrál na klavír, Jiřina se k němu tedy rozhodla chodit na hodiny a nakonec to přineslo úspěchy ve vztahu s ním.

„Bylo mi šestnáct, když si konečně všiml, že jsem ženská, a jednoho dne mě konečně políbil. U klavíru! Dlouze, což tenkrát bylo něco nádherného,“ vzpomínala Švorcová v knize rozhovorů Jiřina Švorcová osobně.

Zažila období rozchodů a zrady

Následovalo období, kdy Antonín nevěděl, zda to s tak mladou dívkou risknout, ale nakonec s Jiřinou začal v sedmnácti oficiálně chodit. O rok později ji připravil o panenství. Nakonec jejich vztah ukončila Švorcová, která chtěla jít za kariérou do prahy.

Po Pavlíčkovi potkala o devět let staršího dirigenta Jindřicha Rohana, který si ji vzal, když herečce bylo dvacet jedna let. Manželství ale nevydrželo, říkalo se, že ani u jednoho nebylo z lásky. Dokonce ho podváděla s kolegou z divadla Zdeňkem Řehořem. Nakonec se však rozvedla kvůli jinému kolegovi, a tím byl Jiří Vala. S tím herečka žila osm let. Neustále se scházeli a rozcházeli.

V roce 1970 získala důvod od Valy konečně odešla. Potkala totiž malíře Vladimíra Šoltu, kterého si i vzala. Žila s ním v honosné vile na Ořechovce až do doby, než byla převezena do nemocnice a krátce poté zemřela.