Mám dny, kdy jsem v depresi: Shannen Doherty rakovina táhne ke dnu

„Cítím se už lépe. Moje tělo je naživu stejně jako já,“ dodává nezlomná Shannen. Každý ví, že nejdůležitější je pro člověka jako je Shannen podpora a vůbec psychická stránka věci. Mnohdy nestačí tisíc doktorů, ale vřelá slova dokáží zázraky.

To vědí i fanoušci slavné herečky, proto neváhají, a zahrnují ji vzkazy s tím, že to zvládne. Ona na oplátku poslala jeden srdceryvný jim. „Chci poděkovat za vaši lásku, modlitby a podporu. Je to velice zvláštní doba, kdy úplně necítím zem pod nohama,“ napsala ještě nedávno na sociální síť.