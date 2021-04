Shannen Doherty a její boj s rakovinou: Chystá se psát dopisy na rozloučenou

Proslavily ji dvě role – krásná Branda z Beverly Hills 90210 a čarodějka ze ze seriálu Čarodějky. Větších rolí pak už nedočkala. Herečka Shannen Doherty v nedávné době oslavila 50. narozeniny, náladu na slavení ale dost možná nemá. V roce 2020 se jí totiž vrátila rakovina prsu, a přestože se o svůj život herečka rve jako lev, pomalu se připravuje na nejhorší.

Herečka Shannen Doherty se zapsala do divácké paměti díky dvěma seriálům – Beverly Hills 90210 a Čarodějky. Možná by se dočkala i významnějších rolí, producenti od ní ovšem dávali kvůli jejímu chování ruce pryč. V posledních letech je ale kariéra s největší pravděpodobností tím posledním, co ji zajímá. V roce 2015 jí byla totiž diagnostikována rakovina prsu. Po nějakém čase se jí podařilo nad nemocí zvítězit, ne však na dlouho. V roce 2020 oznámila, že se jí rakovina vrátila a je ve čtvrtém stádiu. Herečka se ale nevzdává, i když svou budoucnost vidí velmi černě.

Růst a pád slávy

Již jako dítě se Shannen objevovala v několika seriálech a později i filmech. Ten pravý úspěch ale přišel v roce 1990, když byla obsazena do role Brendy v seriálovém hitu Beverly Hills 90210. Dodnes není zcela jasné, co ji na projektu vadilo, postupem času ovšem začala jeho natáčení sabotovat. Po čtyřech letech chtěla ze seriálu odejít, byla však vázána smlouvou. Proto věděla, že musí producenty donutit, aby ji vyhodili. Pravidelně tak dle webu Čti doma chodila na natáčení pozdě, hádala se se členy štábu a její přítomnost se pro všechny stala natolik nesnesitelná, že jí producenti její přání nakonec splnili.

Obdobná situace se opakovala i na konci devadesátých let, kdy byla Shannen obsazena do seriálu Čarodějky. Zpočátku ji zřejmě natáčení bavilo, pak se ale opět něco změnilo. Svým nekontrolovatelným chováním nakonec tvůrce seriálu přiměla k tomu, aby postavu čarodějky Prue zabili.

Rakovina ve čtvrtém stádiu

Po odchodu z Čarodějek se herečka mihla v několika dalších projektech, na starou slávu už ale nikdy nedosáhla. V roce 2015 pak šokovala svět, když oznámila, že bojuje s rakovinou. Boj na nějaký čas vyhrála, v roce 2020 se ale nemoc vrátila, a to dokonce ještě silnější. Shannen oznámila, že je rakovina prsu ve čtvrtém stádiu. Herečka se ale nevzdává a dokonce se dle webu iDNES nechala slyšet, že si díky nemoci uvědomila spoustu věcí. „Užívám si spoustu detailů, které většina lidí už vůbec nevnímá. Různé takové maličkosti jsou pro mě úplně kouzelné,” řekla.

Je ale smířená se svým osudem a pro všechny případy chce být na odchod ze světa živých připravena. „Ještě jsem se k psaní dopisů na rozloučenou nedostala. Je to něco, co musím nutně udělat. Je tu spousta věcí, které potřebují říct své mámě Rose. A také chci, aby můj manžel věděl, co pro mě znamená,” řekla ještě.

