Shopaholic Nicol má covid: Ráno jsem se vzbudila a necítila jsem absolutně nic

„Na závěr vás chci poprosit, abyste to všechno dodržovali. Taky mě štve, jakým způsobem vláda komunikuje, ale kvůli nim to neděláme. Děláme to hlavně pro starší populaci, pro svoje prarodiče, rodiče a pojďme to už společně zvládnout,“ apeluje na veřejnost Nicol stejně jako třeba Libor Bouček. I ten nedávno zjistil, že je pozitivní.

„I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly - tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám,“ píše Bouček na svém Instagramu.