Zemřel Silvio Berlusconi: Dětská prostituce, večírky s nezletilými i vězení

Zdroj: Profimedia

Ve věku 86 let zemřel kontroverzní italský premiér Silvio Berlusconi, který vstoupil ve známost široké veřejnosti hlavně nejrůznějšími skandály. Muž, který byl považován za jednu z nejvýraznějších politických osobností Itálie, šokoval hlavně svým soukromým životem. Nejvíce pořádáním drsných večírků plných sexu, na které měl zvát i nezletilé dívky.

Italská politická scéna přišla o svou dost možná nejznámější tvář. V 86 letech zemřel po dlouhodobých zdravotních komplikacích premiér Silvio Berlusconi. Namísto své práce a z ní plynoucích výsledků byl známý spíše jako dost kontroverzní osobnost s radikálními názory a také svými sexuálními skandály.

Jeho slabostí byly mladé ženy

Jak píše web The Guardian, Silvio Berlusconi byl velkým milovníkem žen. Hlavně pak těch v mladších věku. To ho ostatně stálo i manželství. Když se totiž v roce 2009 zúčastnil narozeninové oslavy mladinké osmnáctileté modelky, jeho manželka Veronica Lario práskla do stolu a podala žádost o rozvod.

Jen u toho ale nezůstalo. Právě od té doby se totiž začaly hojně šířit informace o večírcích zvaných bunga-bunga, které se měly pravidelně uskutečňovat v Miláně. Na ně údajně Berlusconi zval desítky prostitutek. Minimálně jedna z nich nebyla plnoletá, a tak se premiér kvůli bunga-bunga večírkům dostal až před soud.

Pobyt ve vězení

Podle obžaloby měl pak Berlusconi podplácet všechny z prostitutek, aby u soudu svědčili v jeho prospěch. Na to se ale k jeho smůle přišlo a premiér byl nakonec odsouzen k 7 letům vězení za zneužití pravomoci a za organizování dětské prostituce. Ve vězení ovšem strávil jen 2 roky. V roce 2015 ho totiž soud osvobodil. Pověst Silvia Berlusconiho už ale zůstala pošramocená navždy.