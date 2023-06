Simona Krainová se ukázala bez kalhotek: Někteří vzdychali blahem, jiní nadávali

Zdroj: Profimedia

Modelka Simona Krainová se ráda chlubí svým vysportovaným tělem a často se na sociální síti ukazuje jen v plavkách nebo ve spodním prádle. Tentokrát ale zašla ještě dál. V rámci jedné spolupráce se totiž vyfotila zcela bez kalhotech a mezi svými sledujícími vzbudila pořádný poprask. A i když má modelka bezchybné tělo, sexy fotkou u všech nepochodila.

Simona Krainová ráda provokuje a nedělá jí sebemenší problém na svém Instagramu sdílet i velmi odvážné snímky. Když jí tedy přišla nabídka na spolupráci s prodejcem spodního prádla, modelka pochopitelně neváhala. I když je pravdou, že z onoho spodního prádla na fotkách moc neukázala. Měla na sobě totiž jen a pouze podprsenku.

Zkazilas mi výmluvu!

Modelka zároveň k příspěvku připojila slevová kód, který její fanoušci mohou při nákupu spodního prádla uplatnit, z toho si ale jedna z jejích obdivovatelek vystřelila. „Na kalhotky se ta sleva uplatnit asi nedá, že?” smála se ve svém komentáři, přičemž se nad reakcí zasmála i sama Krainová. A ozvala se i zpěvačka Martina Pártlová.

„Kazíš mi moji výmluvu, že v mým věku už nemůžu mít takovýhle tělo. Já snad budu muset začít cvičit nebo co. Fakt díky,” napsala pod fotku s humorem sobě vlastním členka tria 3v1.

Ve vší úctě…

Přestože Simona Krainová za peprnou fotku sklidila mnoho ovací, našlo se i několik lidí, pro které byl snímek možná až nevkusný a nic sexy ani přitažlivého na něm neviděli. Podle některých by si dokonce měla modelka podobné fotky nechat maximálně pro manžela. „Určitě se na vás ráda podívám, ale tohle mi vás tak nějak shazuje. Trochu grácie a nadhledu by neuškodilo,” znělo v jednom komentáři.

„Přijde mi to škoda, tak krásně a na úrovni se dá udělat reklama. Jo, klidně i s holou pr**lí. A vy to takhle zazdíte. Nevidím v tom žádnou kvalitu ani profesionalitu,” přidala se další. „Myslím si, že by žena měla mít nějakou úroveň. Dá se provokovat i vkusně a s grácií. Tohle je spíš laciné předvádění,” napsala ještě jedna z dam, na kterou byla už fotka moc. V drtivé většině případů byly ovšem reakce na novou fotku Simony Krainové pozitivní.