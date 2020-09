Kraus dopálil diváky své show. Za všechno může pes Krainové!

Hana Zagorová nedávno potvrdila, že měla pozitivní test na koronavirus a musela do nemocnice. „Ahojka, moc vám všem děkuji za slova podpory a přání k narozeninám. Udělali jste mi velikánskou radost i tím, že se dnes vyprodala za 15 minut hned půlka Lucerny, no to je teda něco. Také na vás myslím a těším se na vás,“ napsala Zagorová na svoje stránky.

Kvůli komplikované situaci se nemohla dostavit do Show Jana Krause, kde byla pozvaná jako host. Místo ní zaskočila modelka Simona Krainová se svojí čivavou Angelou. Respektive jako hlavní host byla uváděna zmíněná fenka a modelka na sedačku usedla jen jako doprovod.