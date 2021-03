Odkladů přibývá, do školy se předškoláci kvůli pandemii nepodívají

Pandemie koronaviru ztěžuje život úplně všem. Komplikace zažívají nyní rodiče s malými dětmi. Nespočet předškoláků totiž mělo nastoupit na základní školu, ale nestane se tak. Nikdo nevěří, že se situace do září zlepší, a tak logicky přibývá odkladů.

Situace ve školství je kvůli pandemii koronaviru velmi nejistá. Zda se v září otevřou školy, nikdo netuší. Pro prvňáky jsou školy zavřené od 1. března.

„Rodiče přemýšlejí způsobem, že by rádi ještě nenastupovali do školy. Bojí se, že bude distanční výuka a že na tu první třídu budou sami. Je to rozhodně na místě, aby byly děti ve škole, zvlášť v první třídě. Je potřeba, aby paní učitelka viděla, jak dítě drží tužku, jak sedí, korigovala to,“ uvedla dle TN.cz speciální pedagožka Martina Jarešová.

Mnohdy odklad není potřeba

„My jsme o něco připravenější, než jsme byli loni, odklady školní docházky řešíme už od ledna,“ doplnila psycholožka Galina Jarolímková.

„Tak čtvrtina dětí, jejichž rodiče požádají o odklad školní docházky, je zralá na tu školu a odkladu není potřeba,“ myslí si Jarolímková.

Plaga se bude radit s epidemiology

„Jaká budou schémata uvolnění, tak férově říkám, že nevím. Pokud bych měl využít zkušenosti z minulého jara, tak se osvědčily čtrnáctidenní rozestupy (uvolňování),“ řekl ministr školství Robert Plaga.

„Budeme se bavit o proveditelnosti. Scénář nemůže určovat ministr školství,“ uvedl Plaga s tím, že se o současné situaci bude radit s epidemiology.