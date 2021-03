Slávista Kúdela nařčen z rasismu, po zápase byl surově zbit protihráčem

Místo bujarých oslav z postupu do čtvrtfinále Evropské ligy, museli slávisté po zápase s domácími Rangers zalarmovat policii. V útrobách stadionu Ibrox byl do krve zbit obránce vítězné Slavie Ondřej Kúdela. Existuje však více verzí, které krvavému incidentu předcházely a mohly ho vyvolat.

Zápas, který Slavia vyhrála nad Rangers FC 2:0, byl vyhrocený celou dobu. Po něm pak Ondřej Kúdela něco pošeptal do ucha domácímu záložníkovi Glenu Kamarovi. Černošský fotbalista reagoval velmi prudce.

Na některých záběrech lze odezírat hráčům Rangers z úst, jak na Kúdelu volají rasist! Dopustil se snad rasistické poznámky? Ondřej Kúdela to popírá. „Řekl jsem mu „You‘re fucking guy ( jsi sráč).“ Bylo to řečeno v emocích po dvou červených kartách a řadě brutálních zákroků soupeře, ale naprosto odmítám rasismus,“ uvedl Kúdela pro klubový web.

Potyčkou na hřišti však nic neskončilo. Naopak. Vše začalo. Podle Seznam Zpráv byl Kúdela po zápase napaden pěstmi a zbit do krve. Stalo se tak v tunelu vedoucím z hrací plochy. Slavia byla jednáním naprosto konsternovaná a okamžitě volala policii.

Kúdelu měl údajně zbít pěstmi Glen Kamara

Přítomen tam byl také trenér Steven Gerrard. „V šoku byli i zástupci UEFA, kteří byli u celého incidentu osobně přítomni,“ píše se v prohlášení Slavie.

„Slavia se kategoricky ohrazuje proti tomu, že hráč Ondřej Kúdela jakkoliv rasisticky urazil hráče soupeře.

Šokuje nás, že po zápase došlo k fyzickému napadení našeho hráče. Na žádost Slavie případ řeší místní policie,“ napsal na svůj twitterový účet prezident Slavie Jaroslav Tvrdík.

Steven Gerrard, tedy trenér přítomný u incidentu, tvrdí něco jiného. „S Glenem mám velmi silný vztah, stoprocentně mu věřím. Další hráči okolo to slyšeli také. Jsem teď naštvaný. Někdy se během kariéry stanou věci, které jsou důležitější než samotný fotbal. To se stalo dnes. Nyní je to na UEFA. Doufám, že to nezamete pod koberec,“ citují skotská média Gerrarda, bývalého kapitána anglické reprezentace.

Kolář skončil s otřesem mozku

Na konci záznamu je slyšet, jak hráč Bongani Zungu křičí na rozhodčího „He said f*cking monkey.“ Podle něho měl Kúdela nadávat Kamarovi do opice.

Celý zápas osmifinále Evropské ligy v Glasgow se nesl ve velmi vyhrocené atmosféře. „Hráči Slavie v zápase čelili nevídaně zákeřné hře soupeře, kterou v historii moderních evropských pohárů nezažili. Řada brutálních zákroků soupeře skončila zraněním našich hráčů, brankář Ondřej Kolář skončil s deseti stehy na obličeji a otřesem mozku v nemocnici,“ uvedla Slavia. Kolář hned po příletu zamíří do Ústřední vojenské nemocnice.