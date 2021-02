Hvězdný babyboom! Které ze slavných tváří se letos stanou maminkami?

Za Smetanou rozhodně nezaostává ani kolegyně z branže. Brzy porodí také moderátorka Katka Říhová.

„Začíná to všechno dost bolet, co vám budu povídat. Aby taky ne. Podle mých matematických výpočtů s sebou tahám navíc už tak 10 dvoulitrovek Coca-Coly,“ dělá si legraci Říhová.

„Ty kosti na to snad nejsou zvyklý nebo co. Nejhorší je sedět a pak vstát a snažit se jít! Taky se už půl roku dusím těhotenskou rýmou a nevím, kdo mi to nakukal, ale zářivá pleť taky vypadá jinak. A nesmíme zapomenout na ty roztomilý buřtíky, co teď používám místo kotníků,“ dodala se smíchem moderátorka.