Sexy embryolog i jiná Denisa: Nové tváře v seriálu Slunečná zamíchají dějem

„Deniska je úžasná slečna a velice talentovaná herečka. Není snadné naskočit do rozjetého projektu a zasáhnout tak do příběhu. Ale není to žádná rychle vymyšlená věc. Naši scenáristé vědí, co dělají a vše bylo v plánu už od začátku. Víme, že máte postavu Týnky a Janka rádi, ale vždy se musí něco dít, aby byl každý díl zajímavý a my tak měli co pro vás točit,“ napsala na Instagram Eva Burešová.

Ve Slunečné samozřejmě nemůže chybět doktor. Embryologa Lukáše Vernera si zahraje Vladimír Polívka. „Lukáš je Jankův nejlepší kamarád a pracovní parťák na novém projektu. Při té příležitosti Lukáš pozná Týnu a propadne jejímu kouzlu. Má u Týny šanci?“ táží se na Instagramu seriálu.